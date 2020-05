Os clientes não tardaram a chegar e a encher a esplanada.



"Têm tudo muito bem dividido e não há problema nenhum vir até à praia. Estamos completamente seguros contra o coronavírus", diz Maria da Luz Miranda à Lusa, enquanto toma um café.



"Com esta proteção, é melhor. Sinto-me mais seguro", refere por seu turno Luís Filipe Vieira, também cliente do bar.



Para adotar as normas de higienização e de proteção impostas pela Direção-Geral da Saúde para o combate à pandemia, o bar gastou 600 euros.



Os funcionários servem ao balcão e às mesas de máscara e procedem à desinfeção das mesas antes de os clientes se sentarem.



O estabelecimento possui gel desinfetante ao balcão e à entrada da esplanada e colocou cartazes a alertar e sensibilizar os clientes para os cuidados a ter com a desinfeção das mãos e com a necessidade de manter o distanciamento social.



Questionada sobre uma eventual quebra de clientes, a gerente "não nota diferenças" face aos verões anteriores e até compara o trabalho com os dias de verão em pleno agosto.



"As pessoas estão desejosas de virem para a rua e sentem-se aqui seguras", sublinha.



Devido à pandemia, o estabelecimento foi obrigado a implementar alterações na esplanada. Além dos vidros acrílicos a dividir as mesas, também estas passaram a ser em menor número, cerca de meia dúzia.



"Com as divisórias, reduzi apenas uma mesa na esplanada e mantive quase todas", explica.



Filomena Francisco adianta que, com pessoas em teletrabalho, 'lay off' e filhos em casa sem aulas presenciais, a ida às praias começou mais cedo e exemplificou que há clientes que vão à praia de manhã e encomendam petiscos para o final do dia, depois de irem trabalhar para casa.







