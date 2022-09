Bastonária dos Contabilistas pede "melhores condições" para o exercício da profissão

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados apelou esta quarta-feira para que não existam atualizações ou interrupções dos portais da AT e da Segurança Social durante momentos importantes do calendário fiscal, pedindo melhores condições para o exercício da profissão.Paula Franco falava na sessão de abertura do 7.º Congresso dos Contabilistas Certificados, que decorre entre hoje e dia 23 de setembro no Altice Arena, em Lisboa, quando defendeu serem "necessárias melhores condições" para o exercício da profissão.Entre estas elencou que "os portais da Autoridade Tributária (AT) e da Segurança Social, bem como as demais entidades públicas" funcionem "bem, sem interrupções ou atualizações nos momentos mais importantes do calendário fiscal".Perante uma plateia de cerca de seis mil pessoas, segundo a organização, e na qual estava presente o ministro das Finanças, Fernando Medina, a bastonária defendeu que os Contabilistas Certificados têm "condições" para ser o "interlocutor de confiança entre os contribuintes e a Administração Pública, especificamente o Ministério das Finanças"."Precisamos que a AT veja os contabilistas certificados como parceiros, respeitem mais o nosso trabalho e que haja um canal de trabalho referencial entre a AT e os Contabilistas Certificados", disse.Paula Franco sublinhou que "esta ponte já existe e tem corrido muito bem", mas considerou que ainda é necessário reforçá-la.