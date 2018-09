Bastonário dos advogados espera que Lucília Gago discuta justiça de forma frontal

"Não tenho grandes referências, sei que vem do direito da família e menores. Desejo, contudo, que se mantenham as boas relações institucionais sem prejuízo da forma como cada um vê a justiça", comentou Guilherme Figueiredo à Lusa.

O Presidente da República nomeou hoje como procuradora-geral da República a procuradora-geral Adjunta Lucília Gago me substituição de Joana Marques Vidal.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, Lucília Gago "garante, pela sua pertença ao Ministério Público, pela sua carreira e pela sua actual integração na Procuradoria-Geral da República - isto é, no centro da magistratura - a continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos, sem condescendências ou favoritismos para com ninguém".

O bastonário dos advogados espera que Lucília Gago "traga a mesma relação de discussão dos temas de forma frontal", sublinhando que o facto de a magistrada vir da área da família em nada interferirá no combate ao crime económico.

"O mais importante é ter capacidade para gerir a magistratura do Ministério Público, criar pontes com as outras entidades. A gestão de pessoas e meios é o mais importante", referiu.