BBVA antecipa crescimento de 0,7% nos primeiros três meses deste ano

A unidade de research acredita que o crescimento acima do esperado da Zona Euro, juntamente com o crescimento do consumo público, ao nível interno, garantirão um "crescimento sólido" no arranque deste ano.

O BBVA Research antecipa que o crescimento do PIB de Portugal "continuará a ser sólido" no primeiro trimestre deste ano, apoiado pelo aumento do consumo público e pela redução da incerteza sobre a política económica.





Numa nota divulgada esta segunda-feira, 19 de Março, o BBVA estima que o PIB vai crescer 0,7% nos primeiros três meses deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado.