BBVA corta estimativa de crescimento de Portugal para 2% em 2018

O BBVA prevê que a economia nacional cresça 0,3% no segundo trimestre do ano, o que representa um abrandamento da economia. Estas estimativas, em conjunto com os dados do primeiro trimestre, levam o banco de investimento a rever em baixa as suas previsões para o total do ano.

Mario Proenca

O BBVA Research prevê que o produto interno bruto (PIB) nacional cresça 0,3% em cadeia no segundo trimestre, depois de um aumento de 0,4% nos primeiros três meses do ano. "A procura interna mantém um forte avanço, que contrasta com a recente debilidade das exportações, tanto de bens como de serviços, afectadas por um menor impulso da economia da Zona Euro", explica o BBVA.

Os dados do PIB do segundo trimestre do ano serão conhecidos no dia 14 de Agosto, data prevista para a publicação da estimativa rápida das contas nacionais por parte do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Depois de no primeiro trimestre, a economia ter tido um desempenho inferior ao previsto pelos economistas deste banco, e de agora preverem um crescimento de 0,3%, as previsões de crescimento para o total do ano, são menos entusiastas.

O BBVA previa que o PIB nacional crescesse 2,3% este ano. Agora, estima que se fique pelos 2%. Já em relação ao próximo ano, o crescimento do PIB deverá ficar "próximo destes valores."

São vários os indicadores que têm apontado para um abrandamento da economia, depois de em 2017 ter sido o melhor ano da última década no que ao PIB diz respeito.