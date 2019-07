O Instituto Nacional de Estatística (INE) deverá publicar os dados sobre o PIB do segundo trimestre no dia 14 de agosto com a divulgação da estimativa rápida.

O BBVA prevê que o consumo privado continue "positivo" durante o segundo trimestre e que o investimento passe por um "ajuste generalizado", "após o forte aumento no trimestre anterior" . Aliás, foi essa aceleração do investimento que ditou, em grande parte, a surpresa no arranque do ano."O progresso do PIB português no início do ano deveu-se especialmente ao dinamismo da procura interna, que contribuiu com +2,2 pontos percentuais para o crescimento, sendo esta a maior contribuição desde o início da recuperação", escrevem os analistas do BBVA, explicando que o contributo do investimento compensou não só o maior desequilíbrio entre exportações e importações como também a travagem do consumo privado.Este desempenho da economia portuguesa na primeira metade do ano levou os analistas do BBVA a rever alta o crescimento anual de 1,5% para 1,7% em 2019, semelhante à previsão da Comissão Europeia mas abaixo dos 1,9% previstos pelo Governo. Para 2020 a previsão é igual, contando que a procura externa em recuperação dê mais dinamismo às exportações.Os preços do petróleo mais baixos e um ambiente de juros ainda mais reduzidos contribuem também para esse cenário: "Espera-se que a forte queda observada nas taxas de juro que alimentam a economia portuguesa melhore o custo do financiamento às famílias, empresas e setor público, o que deveria apoiar o crescimento da procura interna durante os próximos trimestres", lê-se na nota.Além do PIB, caso a economia continue a comportar-se como até agora, o BBVA vê o défice orçamental a reduzir-se até alcançar "um equilíbrio (0% do PIB) no final do ano". O Executivo prevê um défice de 0,2% do PIB em 2019 com o excedente só a chegar no próximo ano.