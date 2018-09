BCE alerta que Europa tem de ter um sistema de pagamentos

O BCE quer que a Europa cria o seu próprio sistema de pagamentos, semelhante ao norte-americano PayPal. Isto numa altura em que se intensificam as tensões comerciais entre os EUA e os outros países.

O Banco Central Europeu quer que a Europa crie o seu próprio sistema de pagamentos, semelhante ao PayPal nos EUA. Para Yves Mersch, membro executivo do banco central, é necessário desenvolver este serviço para que a região seja capaz de competir com os pares internacionais e se defenda perante o aumento da tensão geopolítica.

"A nossa dependência de serviços não europeus para pagamentos domésticos na Europa" é negativa, afirmou Yves Mersch num discurso em Paris, citado pela Bloomberg, reforçando um alerta que já tinha sido feito no início do ano. "Temo que as gigantes globais fora da Europa usem a sua rede para aumentar ainda mais a presença", alertou ainda o membro executivo do BCE.



Mersch referia-se ao domínio do sistema norte-americano PayPal nos pagamentos online, mas também aos serviços oferecidos pela Alphabet, dona da Google, Apple, Facebook e Amazon. Mesmo os serviços europeus, como é o caso do alemão Girocard e do francês Cartes Bancaire, são demasiado focados nos respectivos países, referiu.

O responsável do banco central, cuja pasta também inclui sistemas de pagamentos, salientou ainda o risco de dependência numa altura em que as tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer aplicar estão a aumentar a tensão entre a maior economia do mundo e outros parceiros comerciais.

"No actual cenário geopolítico, os riscos não são tão remotos como eram e têm de ser levados a sério pelos responsáveis europeus", rematou o membro executivo do BCE.

Foi no início do ano que Yves Mersch afirmou que o BCE estava a preparar-se para lançar um novo sistema de pagamentos, o TIPS, em Novembro deste ano. Este sistema permitirá realizar transacções em tempo real e o responsável garantiu que será mais rápido e mais barato do que a blockchain.