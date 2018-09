Damir Sagolj

E se a China vier a beneficiar da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos? As medidas de Trump podem vir a fazer ricochete, prejudicando os EUA e beneficiando a economia chinesa. É essa a previsão do estudo dos economistas do Banco Central Europeu (BCE), Allan Gloe Dizioli e Björn van Roye, publicado esta quarta-feira, 26 de Setembro, no Boletim Económico de Setembro. Tal acontecerá porque os produtos chineses deverão ganhar quota de mercado, enquanto os norte-americanos perdem."O efeito do comércio no PIB na China é inicialmente ligeiramente positivo [ver gráfico em baixo], ainda que os ganhos diminuam ao longo do tempo", escrevem os autores. A ideia subjacente é que as exportações chinesas vão ganhar quota de mercado noutros países e, por isso, vão "mais do que compensar" a queda do consumo e do investimento na China.Esses ganhos de quota de mercado serão possíveis porque os produtos norte-americanos, que incorporam importações chinesas mais caras, deverão ficar menos competitivos. Ao vender esses produtos mais baratos, a China poderá ganhar espaço face aos exportadores dos Estados Unidos. Não é expectável que as empresas norte-americanas avancem em bloco com produção própria, o que traria custos mais elevados e demoraria tempo a concretizar-se.Além da China, outros países também podem beneficiar se a guerra comercial se mantiver entre as duas principais economias. Se tal acontecer, os bens chineses ficam mais caros nos EUA e os bens norte-americanos ficam mais caros na China. Isso cria uma oportunidade para os exportadores de países fora do conflito comercial, que podem aumentar a quota de mercado nos dois países.Em suma, os autores não têm dúvidas de uma coisa: os Estados Unidos serão os grandes perdedores do conflito que iniciaram nos vários cenários traçados. E os estragos podem ser elevados. Num cenário em que os EUA imponham 10% de tarifas sobre os bens dos seus parceiros comerciais e tenham uma resposta na mesma moeda, Wall Street poderá cair 16%. A elevada volatilidade dos mercados financeiros seria a maior desde a crise financeira de 2008 quando o S&P500 afundou 28%."No global, quanto ao efeito na actividade económica, qualitativamente os resultados são inequívocos: uma economia que imponha tarifas que desencadeiem retaliações por parte de outros países está claramente pior", concluem os autores, assinalando que as condições de vida e a taxa de emprego irão cair. No caso dos EUA, mesmo que haja alguma mudança dos hábitos de consumo dos residentes para produtos nacionais, tal não deverá compensar o impacto económico pelas outras vias.Neste momento as medidas proteccionistas ainda têm um efeito marginal na economia global. Tal acontece porque, para já, apenas uma pequena parte do comércio mundial está a ser alvo de conflito comercial. Mas há quem antecipe uma desaceleração da economia, t al como alertou recentemente a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) . Anteriormente, o BCE também tinha alertado para o "impacto severo" do conflito nos EUA. Esta simulação dos economistas do BCE não inclui as tarifas de 10% sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses que entraram em vigor esta segunda-feira. A taxa pode vir a ser agravada para 25% em Janeiro caso a China não vá ao encontro das exigências norte-americanas.