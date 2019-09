"Não estamos numa recessão e não é necessário um grande pacote [de estímulos] neste momento", considera Constâncio, aproximando-se mais das vozes que se têm acumulado contra um possível regresso do "quantitative easing" associado a uma descida da taxa de depósitos, atualmente nos -0,4%.Para Vítor Constâncio os bancos centrais estão apenas a jogar pelo seguro com algumas medidas, "mas nada mais". "Os mercados estão a incorporar [na valorização dos ativos] muito mais já. É isso que realmente me preocupa", alertou o ex-vice-presidente do BCE.Neste momento, a expectativa dos mercados é que haja uma descida de 15 pontos base na taxa de depósitos e os economistas antecipam ainda um reinício do programa de compra de ativos, incluindo dívida pública, com aquisições de 30 mil milhões de euros por mês durante um ano.Na entrevista, Constâncio dá a entender que essa expectativa é demasiado elevada e que não se pode abusar dos juros negativos. "Há certamente um limite" no uso, diz, referindo o impacto nos bancos e no sistema financeiro, o qual "tem problemas em funcionar bem com uma política de juros negativos"."A minha opinião pessoal é que já estamos perto do limite", afirmou Constâncio, mostrando-se cauteloso quanto a uma possível descida que foi sinalizada pelo conselho de governadores na última reunião quando mandou "estudar" as várias possibilidades em cima da mesa, incluindo um corte de juros e uma forma de mitigar o impacto negativo que tem na rentabilidade dos bancos.Para o ex-governador do Banco de Portugal é preciso que outros agentes atuem, deixando a política monetária respirar. A resposta aos riscos externos e a possibilidade de uma crise deve ser dos Governos através da política orçamental, defende. Recentemente, numa entrevista a um jornal alemão, o português culpou também a Alemanha pelos juros negativos, criticando os excedentes de poupança.Mas a questão pode resolver-se por si própria caso haja um acordo comercial entre os EUA e a China ou um alívio expressivo da tensão entre as duas maiores economias do mundo, aquele que "sem dúvida" é o maior problema para o crescimento da Zona Euro neste momento, segundo Constâncio."Se houver um acordo haverá uma explosão de otimismo", antevê Vítor Constâncio, argumentando que os "'animal spirits' iam mudar e que todo o comportamento [económico] ia mudar, o que teria reflexo nos mercados financeiros".