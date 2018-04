BCE mantém estímulos e não altera comunicação

A autoridade monetária deverá esperar por Junho ou Julho para anunciar as alterações no pacote de estímulos.

Já se esperava que a reunião de hoje do Banco Central Europeu não trouxesse novidades de política monetária e o comunicado emitido esta manhã confirma esta expectativa, pois é idêntico ao da reunião de Março.

Os analistas esperam que na reunião de Junho, que será acompanhada de novas projecções económicas, seja o timing escolhido por Mario Draghi para comunicar alterações à política monetária, nomeadamente a redução do pacote de estímulos. Ainda assim, também há analistas que acreditam que tal poderá acontecer só na reunião de Julho da autoridade monetária.

As declarações de Mario Draghi, na conferência desta tarde (que pode acompanhar aqui), poderão dar mais pistas sobre a altura em que o BCE irá comunicar as alterações que pretende efectuar na sua política monetária.

Na reunião desta quinta-feira o BCE manteve todas as taxas de juro inalteradas e a promessa de as manter "nos níveis actuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de activos", ou seja, Setembro deste ano.

"A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0,00%, 0,25% e -0,40%, respectivamente", refere o comunicado.

No que diz respeito ao resto do comunicado, também não traz novidades. O BCE "confirma que se pretende que as compras líquidas de activos, ao actual ritmo mensal de 30 mil milhões de euros, prossigam até ao final de Setembro de 2018, ou até mais tarde, se necessário, e, em qualquer caso, até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajectória de inflação, compatível com o seu objectivo para a inflação".



Mantém também o objectivo de reinvestir "os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no âmbito do programa de compra de activos (asset purchase programme) durante um período prolongado após o termo das compras líquidas de activos e, em qualquer caso, enquanto for necessário".

Na reunião de Março o BCE tinha deixado cair a possibilidade de reforçar o programa de compra de activos. Os analistas estimam que em Junho (ou Julho), o BCE anuncie um prolongamento do programa de compra de activos até ao final do ano, mas reduzindo os valores das compras mensais, actualmente nos 30 mil milhões de euros.