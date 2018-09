reuters



O Conselho do BCE pretende reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no âmbito do APP [Programa de Compra de Activos] durante um período prolongado após o termo das aquisições líquidas de activos e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária", repetiu o banco central, em comunicado.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira, 13 de Setembro, a taxa directora dos juros inalterada em 0%. Os governadores da moeda única também decidiram concretizar o plano de redução dos estímulos, passando as compras líquidas de activos para 15 mil milhões de euros já a partir do próximo mês, dos anteriores 30 mil milhões de euros.A intenção de reduzir o programa de compra de activos para metade já tinha sido comunicada em Junho e reafirmada em Julho. Agora o Conselho do BCE manteve as mesmas decisões de política monetária, tanto no que diz respeito às taxas, como ao programa de estímulos.A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento continuará em 0%, as taxas aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez continuam em 0,25% e as taxas da facilidade permanente de depósito continuam negativas, em -0,4%.A garantia de que as taxas deverão ficar inalteradas, pelo menos, até durante o Verão de 2019 foi renovada, bem como a ressalva de que esta medida se poderá estender no tempo, caso as condições económicas assim o exijam.O BCE também reafirmou as orientações que já tinham sido dadas sobre o programa de compra de activos . As compras líquidas, que apoiam os Estados do euro no objectivo de conseguir um financiamento barato, vão passar para 15 mil milhões de euros em Outubro e terminam em Dezembro. Depois, em Janeiro começa a fase de reinvestimento.O presidente do BCE, Mário Draghi, vai explicar as decisões tomadas na reunião de definição da política monetária em conferência de imprensa, marcada para as 13h30, hora de Lisboa. Nessa altura, será também revelada a actualização das previsões económicas para a zona euro. A expectativa é que a projecção de crescimento do PIB seja revista em baixa