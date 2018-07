O Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira manter inalteradas as taxas directoras dos juros. Também as indicações sobre o fim das medidas não convencionais se mantêm as mesmas.

EPA

O Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira, 26 de Julho, manter inalteradas as taxas directoras dos juros. Também as indicações sobre o fim das medidas não convencionais se mantêm as mesmas, adianta o comunicado de imprensa publicado pelo organismo liderado por Mario Draghi.Tal como já tinha sido dito na sequência da última reunião de política monetária , oSobre o fim das medidas não convencionais, o Conselho do BCE não deu ainda mais nenhuma pista adicional. Repete apenas que a partir de Setembro as compras líquidas mensais que estão a ser feitas ao abrigo do Programa de Compra de Activos serão reduzidas para metade (dos actuais 30 mil milhões de euros, para 15 mil milhões de euros) e que em Dezembro as compras líquidas terminam, entrando-se numa fase de apenas reinvestimento.Neste dossier, a ressalva feita no mês passado também se mantém: esta decisão é tomada "Sobre a fase de reinvestimento dos activos adquiridos, que se iniciará em princípio em Janeiro de 2019, o BCE não adiantou detalhes. Refere apenas que os reinvestimento serão feitos "Dentro de poucos minutos o presidente do BCE, Mario Draghi, vai explicar as decisões de política monetária tomadas na reunião de hoje. A conferência de imprensa pode ser acompanhada aqui (Notícia em actualização)