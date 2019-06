Além de mudar o seu "foward guidance" (indicação sobre o futuro da política monetária), o Banco Central Europeu também deu mais pormenores sobre a terceira série de financiamento à banca europeia ( operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas trimestrais, ORPA) que tinha anunciado em março objetivo é estimular a concessão de crédito dos bancos aos agentes económicos.



(Notícia atualizada às 13h14 com mais informação) Nas últimas semanas o impacto negativo da disputa comercial entre as principais economias mundiais levou vários bancos centrais a sinalizarem a adoção de uma política monetária (ainda) mais expansionista. A Austrália, por exemplo, cortou os juros pela primeira vez em três anos. Nos EUA, Jerome Powell abriu a porta à redução dos juros se necessário , invertendo a normalização (subida dos juros) da política monetária que a Reserva Federal fez nos últimos anos.Além de mudar o seu "foward guidance" (indicação sobre o futuro da política monetária), o Banco Central Europeu também deu mais pormenores sobre a terceira série de financiamento à banca europeia (Esta operação terá início em setembro deste ano e fim em março de 2021 e o seuNa decisão o banco central liderado por Mario Draghi também reitera que continuará a reinvestir os montantes da dívida pública que comprou até ao final de 2018. Esse reinvestimento continuará após o momento em que os juros comecem a subir e "enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária".Às 13h30 (hora de Lisboa), Draghi - que abandonará o cargo em outubro - i rá explicar as decisões em conferência de imprensa e apresentar as novas projeções macroeconómicas do BCE para a Zona Euro. Estas serão as primeiras projeções pela mão de Philip Lane, o ex-governador do Banco da Irlanda que substituiu Peter Praet como economista-chefe.As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecem inalteradas em 0%, 0.25% e −0.40%, respetivamente.(Notícia atualizada às 13h14 com mais informação)

O Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira, 6 de junho, as taxas de juro diretoras inalteradas - e assim deverão ficar até ao final do primeiro semestre de 2020 - na reunião de política monetária que ocorreu em Vilnius (Lituânia). Até agora o BCE esperava manter os juros em níveis mínimos até ao final de 2019. Esta mudança sinaliza que os estímulos à economia europeia continuarão durante mais tempo."O Conselho do BCE espera agora que as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos níveis atuais, pelo menos, até durante o primeiro semestre de 2020 e, em qualquer caso, enquanto for necessário para assegurar a continuação da convergência sustentada da inflação no sentido de níveis abaixo, mas próximo, de 2% no médio prazo", lê-se na decisão . Adia-se assim por mais seis meses o momento em que se espera que o banco central volte a subir os juros.