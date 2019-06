BCE melhora previsão para Zona Euro em 2019, mas corta PIB de 2020 e 2021

Draghi introduces the GDP and inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/pv8VrgTepl — European Central Bank (@ecb) 6 de junho de 2019

As previsões macroeconómicas foram divulgadas na conferência de imprensa de Mario Draghi, presidente do BCE, após a reunião de política monetária em que adiou para o primeiro semestre de 2020 uma possível subida dos juros e em que deu pormenores sobre a nova série de financiamento mais favorável à banca europeia. Estes foram sinais mais acomodatícios dados por parte do BCE, dias após Jerome Powell, presidente da Fed, ter aberto a porta à descida dos juros nos EUA.(Notícia em atualização)