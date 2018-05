No seu relatório de estabilidade financeira, o Banco Central Europeu (BCE) considera que o risco sistémico para a Zona Euro permaneceu baixo nos últimos meses e que a dívida soberana se tornou mais resiliente, ajudando a manter os custos de financiamento baixos para alguns países.





No entanto, a autoridade monetária alerta que a "deterioração do ambiente de crescimento ou o relaxamento da política orçamental nos países mais endividados poderá ter impacto nas perspectivas orçamentais e, consequentemente, no sentimento do mercado em relação a alguns países do euro".