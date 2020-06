BCE reforça apoios à economia: dá mais 600 mil milhões e por mais tempo

As restantes medidas de política monetária que estavam no terreno mantêm-se: os juros ficaram inalterados, com uma taxa de 0% nas principais operações de refinanciamento, de 0,25% na facilidade permanente de cedência de liquidez, e de -0,50% na facilidade permanente de depósito. As taxas são para manter nestes níveis até que o BCE veja as projeções de inflação aproximarem-se dos 2%, o referencial que consta do mandato do banco central.



O programa de compras líquidas que já vigorava antes da pandemia vai também continuar a ser aplicado a um ritmo de 20 mil milhões de euros mensais, juntamente com as compras ao abrigo do envelope temporário de 120 mil milhões de euros, que foi criado excecionalmente para 2020. Este programa de compras também se vai manter "por quanto tempo for necessário", sublinha o BCE. As compras líquidas terminarão pouco antes de se começarem a subir as taxas de juro, mas a fase de reinvestimento continuará.



As novas medidas para apoiar a Zona Euro serão explicadas por Christine Lagarde, presidente do BCE, numa conferência de imprensa marcada para as 13h30 de Lisboa. A essa hora, serão também publicadas as projeções do staff técnico do BCE.