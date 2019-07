BCE tem cinco motivos para adiar corte de juros para setembro

No período que antecedeu a reunião que tem lugar esta quinta-feira, 25 de julho, os membros do conselho do BCE disseram que estão disponíveis medidas de apoio adicionais, se necessário, para impulsionar a atividade económica na Zona Euro. Seria a mais recente de uma série de mudanças de estratégias em todo o mundo rumo a uma maior flexibilização monetária.

O presidente do BCE, Mario Draghi, pode tentar ser proativo e apresentar um pacote de mudanças já nesta quinta-feira. Atualmente, as "odds" do mercado apontam para 30% de probabilidades de um corte de 10 pontos base na taxa diretora.

A maioria dos economistas acredita que o BCE vai adaptar a sua linguagem de política monetária para indicar um corte futuro dos juros e e uma promessa de reiniciar as compras de ativos em setembro. Os argumentos que se seguem justificariam esperar até ao fim das férias de verão:

Aguardar pela Reserva Federal

A Fed parece pronta para reduzir os juros em 25 pontos base na próxima semana, o que seria o primeiro corte em mais de uma década. Mas caso a Fed surpreenda com um corte maior ou sinalize o início de um ciclo de afrouxamento, o euro pode valorizar. Com isso, haverá maior pressão de baixa sobre a inflação na Zona Euro e sobre as exportações, enfraquecendo ainda mais a economia.

Dados económicos

Um relatório com dados económicos esta quarta-feira mostrou uma maior desaceleração em julho, com a atividade de fábricas alemãs a registarem uma queda particularmente acentuada. O dado reforça qualquer argumento para uma resposta rápida do BCE. Ainda assim, alguns números-chave só virão após esta reunião de julho, como os dados do crescimento do segundo trimestre e novos relatórios da inflação.

Novas previsões

O BCE tende a anunciar grandes mudanças de política monetária quando divulga novas previsões económicas, já que a perspectiva revista sustenta o argumento para adicionar ou reduzir os estímulos. A próxima atualização está prevista para setembro.

Expectativas do mercado

Embora os formuladores de políticas digam que não atendem às expectativas do mercado, é difícil ignorá-las totalmente. Os investidores estimam um corte de 10 pontos base só para setembro, e um movimento antecipado poderia sinalizar que a situação económica é pior do que a observada atualmente.

Complexidade do pacote

As medidas que o BCE provavelmente deve anunciar exigirão uma análise cuidadosa sobre como implementá-las. A maioria dos analistas argumenta que uma taxa de juro mais baixa - que já está negativa em 0,4% - exigirá um mecanismo para isentar alguns depósitos bancários da cobrança. O BCE também pode precisar de ajustar as suas próprias regras para permitir novas compras de títulos, e pode levar algum tempo para analisar implicações legais.