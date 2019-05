BCE: Tensões comerciais aumentaram desafios para estabilidade financeira na Zona Euro

O BCE afirma que "se os riscos de desaceleração do crescimento se materializarem, os custos de financiamento das dívidas soberanas de países vulneráveis aumentam e podem desenterrar preocupações com a sustentabilidade da dívida".

Os desafios para a estabilidade financeira na Zona Euro aumentaram com as tensões do comércio global e países endividados como Itália podem enfrentar problemas se não respeitarem as regras que limitam dívidas e défices, advertiu esta quarta-feira, 29 de maio, o BCE.