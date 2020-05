o consumo privado desacelerou pelo sétimo mês consecutivo de uma variação homóloga de -0,3% em março para -1,5% em abril. Em ambos os indicadores, esta foi a maior queda mensal desde 1978.





O banco liderado por Carlos Costa sublinha que "os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente

da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico. Assim sendo, apresentam um perfil mais alisado e não se destinam a refletir em cada momento do tempo a evolução da taxa de variação homóloga do respetivo agregado de contas nacionais".



Estes valores podem ainda ser revistos, devido quer "a revisões estatísticas da informação de base, quer devido à incorporação de nova informação", diz o BdP.



No primeiro trimestre deste ano, a economia portuguesa contraiu 2,4%, num período que só contou com um mês (março) de efeito da pandemia de covid-19. Face ao final do ano passado, a contração foi de 3,9%, a maior queda trimestral desde pelo menos 2007, segundo a estimativa rápida do INE (Insituto Nacional de Estatística).



A Comissão Europeia estimou que o PIB de Portugal possa contrair 6,8% em 2020, menos que os 7,7% estimados para a Zona Euro.



"Em abril, quer o indicador coincidente mensal para a atividade económica quer o indicador coincidente mensal para o consumo privado apresentaram uma redução acentuada, refletindo o impacto da crise pandémica", pode ler-se no comunicado divulgado nesta sexta-feira, pela instituição.