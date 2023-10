BdP: Emprego vai ser a chave dos resultados em 2024

A resistência dos indicadores do mercado de trabalho tem-se mantido até aqui, e as previsões são as de que o emprego e salários continuarão a crescer, embora bastante menos do que neste ano. Mas um cenário mais adverso nesta frente ainda pode deitar por terra as previsões de crescimento e de melhoria orçamental feitas agora, à entrada do outono.





