BE admite negociações mais tensas sobre próximo OE e lembra PS que não tem maioria

O Bloco de Esquerda (BE) admitiu hoje que as negociações com o Governo para o próximo Orçamento do Estado serão mais tensas, lembrando o Partido Socialista (PS) que não governa com maioria absoluta.

"Ninguém esconde que este é um ano mais tenso para negociações para o Orçamento do Estado, até porque tem sido precedido de algumas ações do Governo que mostram uma certa tendência para o PS pensar que governa em maioria absoluta, facto que não se verifica, de facto, matematicamente", afirmou a dirigente do BE Mariana Mortágua.





A dirigente e deputada respondia aos jornalistas, em Lisboa, durante a sua participação na manifestação da CGTP, sobre a posição do Presidente da República, segundo a qual haverá "bom senso" entre os partidos na Assembleia da República para não criar uma crise política.