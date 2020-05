Catarina Martins advertiu que "os passos" do plano em três fases, até junho, não podem ser dados "como garantidos" e concordou com Costa que as fases seguintes só podem ser decididas "avaliando o que aconteceu na anterior".



A coordenadora bloquista insistiu na necessidade de Portugal e a União Europeia, "de uma forma geral", terem "a capacidade financeira suficiente para apoiar as pessoas o tempo que for necessário".



E afirmou a sua especial preocupação com o apoio ao emprego, a necessidade de investimento e ainda com alguns grupos de risco, os mais idosos, que são mais vulneráveis à covid-19, que já matou quase mil pessoas em Portugal.



É necessário, argumentou, além de um aumento dos testes, desdobrar os lares que "estão sobrelotados" e dar garantias de higiene e segurança aos trabalhadores que regressam à atividade, ou permitir que "quem tem risco particular", como uma doença, possa "manter-se em teletrabalho ou em casa sem trabalhar, mas garantindo o seu salário".



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



Em entrevista à CMTV, Catarina Martins afirmou compreender "a necessidade de reabertura" parcial da atividade no país. É preciso, afirmou, que "os trabalhadores não se sintam chantageados a voltar a trabalhar, mesmo que as condições de saúde pública não obriguem porque estão a perder muito salário ou o emprego".