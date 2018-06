BE e PCP convergem com PS na divulgação da fonte de rendimentos no início de funções políticas

A maioria de esquerda no parlamento convergiu esta terça-feira na comissão da Transparência sobre a proposta do PS para que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos passem a declarar a fonte dos rendimentos no início de funções.

A proposta foi apresentada na reunião da comissão eventual para o Reforço da Transparência em Funções Públicas e obteve um primeiro consenso entre PS, BE e PCP, tendo PSD e CDS-PP criticado a medida por se tratar de uma informação que já é prestada à Autoridade Tributária e tem carácter confidencial.

De acordo com a proposta do PS, antes do início do exercício de funções, a declaração de rendimentos, património e cargos sociais, deve ser entregue contendo, além da "indicação total dos rendimentos brutos", como actualmente, a fonte desses rendimentos, constante da última declaração apresentada para efeitos de IRS, uma informação que pode ainda ser desagregada por "categoria de rendimento".