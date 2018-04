A coordenadora do BE disse hoje ter a expectativa de que o projecto de resolução sobre o Programa de Estabilidade possa ser aprovado, esperando o voto a favor do PS que "se manterá comprometido com a actual solução política".

"Estamos muito determinados, muito convictos nela. É uma solução política parlamentar, que é negociada no parlamento e é negociada nos termos exactos com que o temos feito todos os anos: melhorar as condições de vida de quem vive do seu trabalho, proteger os serviços públicos e parar o empobrecimento do país", lembrou.

Catarina Martins falava este domingo, 22 de Abril, aos jornalistas, em Lisboa, na conferência de imprensa após a Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre convenções, recordando que na terça feira vai ser debatido o projecto de resolução do BE sobre o Programa de Estabilidade para que se "mantenham as metas já acordadas com Bruxelas para o défice" e se possa "utilizar a folga do crescimento económico para ter serviços públicos mais robustos"."Temos a expectativa que esse projecto de resolução possa vir ser aprovado pelos vários partidos e esperamos poder ter o voto do PS nesta matéria porque estamos certos de que o PS se manterá comprometido com a actual solução política e com a ideia fundadora do nosso compromisso, não entre partidos, mas com a população de que aqui estamos para dar prioridade às pessoas", desafiou.A coordenadora do BE sublinhou que "a Mesa Nacional do BE tem a expectativa de que seja possível manter a solução política" existente até hoje.