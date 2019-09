BE foi o partido que mais investiu em anúncios na rede social Facebook

O Bloco de Esquerda, através da página oficial do seu órgão informativo, Equerda.net, foi o partido que mais gastou em anúncios na rede social Facebook (14.582 euros), seguindo-se o Partido Socialista com 4.786 euros.

Entre março deste ano e 21 de setembro, apesar de não haver informações disponíveis sobre anúncios publicados na página do BE ou da coordenadora do partido, Catarina Martins, a página da Esquerda.net, órgão informativo do partido, investiu 14.582 euros em 38 anúncios, de acordo com a informação disponibilizada na biblioteca de anúncios do Facebook.