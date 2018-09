BE quer apoios para o arranque de eucaliptos que regeneram naturalmente

"Vamos trabalhar em conjunto com as associações, as autarquias e com o Governo no sentido de criar este programa de apoio ao arranque do eucalipto por regeneração natural", anunciou à agência Lusa o deputado Pedro Duarte no final de um dia de visitas e reuniões com autarcas e dirigentes associativos locais ligados à floresta e um representante da Quercus.

Depois de visitar o concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e o Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, os deputados bloquistas Pedro Duarte e Carlos Matias terminaram o dia numa reunião com responsáveis, em Nelas, para ouvirem os problemas que os incêndios de 15 de Outubro de 2017 causaram.