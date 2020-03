BE quer investimento na saúde fora do défice e Governo a antecipar contratações

Numa intervenção em Coimbra, num encontro do Bloco de Esquerda (BE) sobre a regionalização, Catarina Martins revelou que o deputado José Gusmão vai propor "desde já" no Parlamento Europeu que o investimento da saúde "tenha a regra de ouro, ou seja, não conte para os números do défice".

Esta proposta é "para que o investimento na saúde, que é preciso fazer em todos os países europeus neste momento, não seja travado por regras que são absurdas e que têm vindo a dificultar o investimento em todos os países", alegou.

A líder bloquista lembrou, a esse propósito, que está em curso na União Europeia um debate sobre a flexibilização orçamental para investimentos nos sistemas de saúde dos vários países.







Para a alteração de regras a nível europeu, a coordenadora do BE pediu a "colaboração" de "todos os outros partidos políticos e de todos os outros países".