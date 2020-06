No debate de generalidade do Orçamento suplementar, o ministro das Finanças defendeu que "as empresas também foram duramente atingidas pela crise" e que precisam de estabilidade.

Depois, confrontou o Executivo: "O Governo vem a este debate com o objetivo de melhorar o Orçamento e aceitar democraticamente" as propostas do Parlamento, "ou procura apenas um carimbo?"



João Leão aproveitou o balanço que levava na resposta à deputada do CDS Cecília Meireles – de que o OE suplementar "não propõe nenhum aumento de impostos" e que o Governo também não antevê nenhuma subida – para afastar a ideia de Mortágua.



Depois de sublinhar que os partidos foram todos ouvidos no âmbito da construção do Programa de Estabilização Económica e Social, e que este já prorroga vários apoios, defendeu: "Não devemos acrescentar mais incerteza sobre as empresas. As empresas também foram duramente atingidas pela crise, é importante o Estado garantir um quadro de estabilidade e de confiança neste contexto."



De seguida, reafirmou a ideia de que os partidos não podem fazer alterações ao Orçamento que aumentem o défice, nem mesmo no âmbito de um retificativo, recordando um acórdão do Tribunal Constitucional de 1986.

