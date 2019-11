"Beja merece +" foi a Bruxelas defender projetos para região

Representantes do movimento "Beja Merece +" estiveram em Bruxelas para apresentar as dificuldades e anseios da região junto das instituições europeias. A comitiva, constituída por 25 pessoas, defendeu, entre outros projetos, a melhoria da estrada Sines/Ferreira do Alentejo/Serpa/Ficalho, a ligação ferroviária Casa Branca/Beja/Funcheira, assim como o arranque da segunda fase do hospital de Beja.





O grupo, formado por empresários, profissionais da saúde, artistas e jornalistas do distrito, deslocou-se a Bruxelas a convite da eurodeputada do PSD, Maria Graça Carvalho, tendo mantido encontros com outros naturais da cidade, caso do comissário europeu, Carlos Moedas.