Isto apesar de o PIB per capita ter efectivamente aumentado, tal como refere o INE: "Em termos nominais, o PIB per capita de Portugal em 2017 apresentou um crescimento positivo (4,6%), determinado pelo aumento nominal do PIB (4,6%) e pela diminuição da população (-0,24%)". A questão é que em termos agregados o PIB per capita da União Europeia cresceu ainda mais.

Há várias formas de atestar o bem-estar económico dos cidadãos de um país. Um dos indicadores mais usados é o PIB per capita, que traduz a riqueza de um país, mas não o nível de vida dos habitantes. Um indicador que consegue fazê-lo é o consumo per capita, na medida em que contabiliza os bens e serviços consumidos pelas famílias independentemente da sua aquisição ser ou não efectuada por estas (podem ser fornecidas pelo Estado ou por instituições sem fins lucrativos)."Embora o PIB per capita seja um indicador do nível de bem-estar económico dos países importante e muito usado, o consumo per capita pode ser mais útil para comparar o bem-estar relativo dos consumidores entre os vários países", explica o Eurostat.Esse indicador, que é usado pelo Eurostat e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) - que divulgaram os resultados relativos a 2017 esta quinta-feira, 13 de Dezembro -, mostra que Portugal já recuperou a posição relativa dentro da União Europeia que tinha em 2011. Os bens e serviços que os portugueses desfrutaram correspondem a 82% da média europeia.Contudo, os agregados familiares portugueses ainda não conseguiram recuperar o nível de vida, medido por este indicador, anterior ao resgate. Em 2009 e 2010, o consumo per capita em Portugal correspondia a 86% da média europeia. Além de ainda estar nos 82% em 2017, o indicador não dá sinais de crescimento: há três anos que está estagnado neste nível.Com este valor, Portugal é o 16.º país da União Europeia com maior bem-estar económico das famílias, à frente, por exemplo, da Grécia, Malta ou Polónia, mas atrás da Lituânia, de Espanha, do Chipre, da Irlanda e de Itália.A escala europeia vai desde a Bulgária que regista 54% da média europeia até ao Luxemburgo que está bem acima da média (132%). Dez Estados-membros estão acima da média, enquanto 18 estão abaixo. A média da Zona Euro está ligeiramente (105%) acima da média da União Europeia.Estas comparações feitas pelos gabinetes de estatística são em paridades de poder de compra, ou seja, tentam eliminar os efeitos das diferenças nos níveis de preços entre os vários países, permitindo comparação em volume das componentes do PIB bem como dos níveis dos preços.Este indicador da despesa de consumo individual (DCI) "corresponde à soma da despesa final em consumo em bens e serviços pelas famílias, incluindo ISFLSF (instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias), com a despesa final das administrações públicas em bens e serviços e serviços de consumo individual (correspondendo a transferências sociais em espécie de que são exemplo comparticipações na aquisição de medicamentos)", explica o INE.O PIB per capita continua a ser um dos indicadores mais usados para atestar a riqueza dos cidadãos de um país. Neste indicador, as conclusões para Portugal são semelhantes, apesar da posição relativa na escala da União Europeia ser pior.Portugal é o vigésimo país com o PIB per capita - definido em paridades de poder de compra - mais baixo da União Europeia. O PIB per capita português fica assim atrás de Malta, República Checa, Estónia, Eslovénia, Chipre, Espanha, Itália, entre outros. Mas fica à frente da Eslováquia, polónia, Hungria, Grécia, Letónia, Roménia, Croácia e Bulgária.Em 2017, o PIB per capita de Portugal representava 77% da média europeia - mantendo-se nesse nível há quatro anos - o mesmo registado em 2011. Contudo, ainda está longe dos 82% registados em 2009 e 2010. Ou seja, além de não ter recuperado os níveis de riqueza relativos do pré-crise, Portugal não parece estar a caminhar para lá.