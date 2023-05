Bens importados já custam menos do que há um ano

Portugal já paga menos do que há um ano pelas mercadorias importadas. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, revelam que o valor pago por cada bem importado caiu 2,2% em março, contribuindo para uma melhoria do saldo da balança comercial, numa altura em que a inflação continua ainda a pressionar as exportações de bens.





...