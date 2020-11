Ao minuto 09h56

Biden ultrapassa Trump na Geórgia. Trump lidera na Pensilvânia

Esta sexta-feira, prossegue a contagem de votos nos Estados Unidos, com o democrata Joe Biden a assumir a liderança. O democrata segue com 264 votos eleitorais e Trump com 214.



... 09h56 Biden já está à frente de Trump na Geórgia Joe Biden já assumiu a liderança no estado da Geórgia esta sexta-feira, seguindo agora à frente do adversário Donald Trump. Recorde-se que Biden tem de vencer em dois destes estados – Arizona, Carolina do Norte, Nevada e Geórgia – ou vencer na Pensilvânia para chegar à Casa Branca.



Na Pensilvânia Trump ainda lidera, com uma vantagem de cerca de 18 mil votos. No entanto, ainda há cerca de 200 mil votos por contar.

