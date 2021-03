Biden vai usar "todas as ferramentas disponíveis" para combater concorrência desleal da China

A administração norte-americana, liderada pelo presidente Joe Biden, irá utilizar "todas as ferramentas disponíveis" para combater aquilo que considere práticas concorrenciais desleais por parte da China.





Esta informação consta de um documento tornado público na segunda-feira, e que revela a agenda comercial da nova administração. Este não especifica, contudo, as medidas que estão à disposição dos Estados Unidos, embora faça referência à cooperação com parceiros e aliados para atuar.





"A administração Biden está a conduzir uma revisão aprofundada da política comercial dos Estados Unidos em relação à China", explica o documento. O mesmo aponta algumas "ações lesivas" da parte da China, como barreiras que complicam o acesso a este mercado e subsídios injustos.





A China também é acusada de "transferências de tecnologia forçadas, aquisição ilegal e infração da propriedade intelectual americana, e falhas no tratamento das empresas americanas em vários setores, em comparação com o tratamento que as empresas chinesas recebem nesses setores nos Estados Unidos", acrescenta o relatório.