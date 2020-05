“Big tech” vão ser ainda mais “big” após covid-19

Enquanto a pandemia penaliza grande parte dos setores nos EUA, as tecnológicas estão a beneficiar com o confinamento, com o consumo eletrónico, o “streaming” e as aplicações sociais a ganharem nova força. Com isso, as “big tech” sobem em bolsa, enquanto o S&P ainda está, no acumulado do ano, em perda.