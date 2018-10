Bilionária chinesa perde 66% da fortuna com guerra comercial

Zhou Qunfei, presidente do conselho da fornecedora de electrónicos de consumo Lens Technology, perdeu este ano 66% da sua fortuna, ou 6,6 mil milhões de dólares - a maior queda em termos percentuais entre os ricos da China --, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

As acções da Lens Technology caíram mais de 60% este ano devido à forte queda das fornecedoras da Apple devido aos aumentos de tarifas aplicados à China pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e depois de Elon Musk ter renunciado à presidência do conselho da Tesla após investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A queda na riqueza também derrubou as fortunas de bilionários como o fundador da Alibaba, Jack Ma, e o CEO da Tencent, Ma Huateng. Os bilionários chineses que estão entre as 500 pessoas mais ricas do mundo perderam um total combinado de 86 mil milhões de dólares este ano.

Relatório da Oxford Economics divulgado esta sexta-feira concluiu que as acções chinesas foram as mais afectadas pelas notícias adversas sobre política comercial.

"As acções chinesas, em geral, têm reagido mais às notícias negativas sobre a guerra comercial nos últimos meses, têm recuperado mais lentamente do que as acções americanas e têm sido menos afectadas pelas notícias positivas sobre a guerra comercial do que as demais", salientam os analistas Jamie Thompson e Liam Gallagher.

Muitas fornecedoras da Apple na China, incluindo a Lens, deslivalorizaram depois de Trump ter afirmado que estava disposto a aplicar tarifas a mais 267 mil milhões de dólares em produtos chineses, que se somariam às taxas impostas a 200 mil milhões de dólares em importações já estudadas por Trump. Tarifas e realocações de fábricas nos EUA aumentarão custos, enquanto a possível ascensão do nacionalismo na China poderá levar ao boicote de marcas americanas como a Apple, prejudicando as fornecedoras, disse Yeason Jung, analista da Capital Futures.

A Lens também lamina painéis com telas para a Tesla. Muitas das fornecedoras asiáticas da Tesla caíram depois de a SEC ter acusado Musk de enganar os investidores ao tweetar que tinha conseguido um financiamento para fechar o capital da fabricante de veículos, o que resultou num acordo de 40 milhões de dólares.

Zhou nasceu em Xiangxiang, na província chinesa de Hunan, em 1970. Após trabalhar durante seis anos numa fábrica de óculos, saiu e fundou a sua própria empresa em Shenzhen, a antecessora da Lens Technology. A empresa começou a ser negociada no mercado Growth Enterprises em Shenzhen em Março de 2015. O marido de Zhou, Zheng Junlong, é accionista e vice-presidente do conselho da Lens.

