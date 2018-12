"São borlas em IRS para os senhorios ou é regular o preço das casas, para que seja possível viver com dignidade no nosso país. Essa é a escolha que está em cima da mesa", afirmou Catarina Martins, durante um almoço-convívio do BE, em Lisboa.

Perante autarcas e militantes do BE da área metropolitana de Lisboa, Catarina Martins acrescentou: "E devo dizer-vos que o PS parece com muita vontade de recuar nos acordos à esquerda. E a direita tem sempre muita vontade de fazer de muleta ao PS quando ele recua".

"Foi assim com o Banif, foi assim com a legislação do trabalho. Pode bem ser assim que se preparam para fazer na habitação", considerou.

Neste contexto, segundo Catarina Martins, "é por isso necessário o compromisso e a determinação do BE", no parlamento e em todos os concelhos do país, "para garantir o direito à habitação", que "é um direito fundamental".

Na sua intervenção, a coordenadora do BE começou por falar sobre transportes públicos, o tema deste almoço-convívio, considerando que a redução e uniformização de preços na área metropolitana de Lisboa foram "na vitória" do seu partido e "um passo extraordinário".

No entanto, defendeu que não chega e que tem de haver um "investimento determinado nos transportes colectivos", prometendo que o BE estará vigilante quanto à execução do que ficou acordado no Orçamento do Estado relativamente à ferrovia.

"Temos de ser vigilantes todos os dias, exigir todos os dias, para que seja executado aquilo que é aprovado", disse.

Catarina Martins argumentou que "transporte colectivo é salário" para muitos trabalhadores e "é também ambiente" e em seguida introduziu o tema da habitação, frisando: "Não trocamos a renda acessível pelo passe acessível".

Bloco acusa PS de querer "recuar nos acordos à esquerda" na habitação

