Catarina Martins lamenta que as propostas e prioridades bloquistas tenham sido ignoradas pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2020. Bloco sublinha que PS tem de percebe que "os portugueses não lhe deram maioria absoluta e o mandato que tem é para negociar o Orçamento do Estado”.

O Bloco de Esquerda deixa para depois a decisão sobre como vai votar o Orçamento do Estado (OE) para 2020 na generalidade e avisa que o PS não tem maioria absoluta e recebeu dos portugueses um mandato para "negociar" as contas do próximo ano. A coordenadora bloquista, Catarina Martins, diz ainda que o partido vai "as possibilidades de alterações a este OE".(Notícia em atualização)