Bloco de Esquerda pergunta ao Governo se pondera nacionalizar o SIRESP  

O BE questionou hoje o Governo se pondera optar pela nacionalização do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), depois de ter "falhado a intenção de deter uma posição de controlo" na sua gestão.

Numa pergunta dirigida ao Ministério da Administração Interna, e à qual a agência Lusa teve acesso, o BE recorda que na quarta-feira foi noticiado que a "Altice passa, afinal, a controlar a SIRESP, SA com 52,1% do capital da empresa e que o Estado detém uma posição minoritária com somente 33% do capital da empresa", querendo perceber "quais as intenções do Governo após o término do actual contrato de gestão" desta rede.