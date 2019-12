Bloco deixa voto do orçamento em aberto

A deputada Mariana Mortágua critica o excedente orçamental de 500 milhões de euros inscrito na proposta de Orçamento para 2020 e o facto de, por opção do Governo, o mesmo não ter sido negociado com os partidos da esquerda. Bloco de Esquerda não garante aprovação do documento na generalidade, compromete-se apenas a tentar melhorá-lo.

Na reação à proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 apresentada, ao início desta manhã, pelo ministro das Finanças, o Bloco de Esquerda não esconde a desilusão pela previsão de um excedente que, a pensar no presente, pode "comprometer o futuro", o que leva os bloquistas a deixar em aberto o voto do documento na generalidade.





O excedente orçamental de 500 milhões de euros é uma espécie de espinha atravessada na garante dos bloquistas. Excedente esse que para Mariana Mortágua "enfraquece logo [o] argumento de que não há dinheiro". A deputada bloquista adianta, portanto, que o Bloco está a "avaliar estas propostas [orçamentais] tendo como contexto e pano de fundo esse excedente de 500 milhões de euros".



No entender da parlamentar, o que está presente no OE "não é um equilíbrio orçamental, é um excedente orçamental" e, parafraseando o ministro Mário Centeno, também Mortágua defende que é preciso "fazer escolhas" e perceber se o objetivo é, ou não, o de reforçar a oferta e qualidade dos serviços públicos. A deputada do BE considera que a compra de comboios ou mais investimento na saúde representam "poupança futura".