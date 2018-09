"A contagem do tempo de serviço dos professores foi decisiva no Orçamento passado. Votámos que em todas as carreiras o tempo de serviço seria contado", disse Catarina Martins. Acrescentando: "Pela nossa parte é uma matéria a que não voltaremos no próximo Orçamento", disse ontem a líder do Bloco, citada pelo Diário de Notícias.



Quanto ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa também considera que o seu partido já fez o que tinha a fazer. "O Orçamento do Estado para 2018 consagrou a reivindicação dos professores, disse numa entrevista à RTP no início deste mês, acrescentando que a questão dos professores não seria uma condição necessária para que o PCP aprovasse o Orçamento.



Para o secretário-geral do PCP, a forma como o tempo passado será considerado é uma matéria para ser discutida com os sindicatos. "É neste quadro [negociação entre sindicatos e Governo] que se deveria considerar esta justa reivindicação dos professores."

Não será por causa das carreiras dos professores que o Orçamento do Estado para 2019 não será aprovado. Apesar de Bloco de Esquerda e PCP discordarem das opções do Governo nesta matéria, os dois partidos já decidiram que esta não será uma linha vermelha nas negociações que decorrem sobre o Orçamento do Estado.Os dois parceiros do Governo entendem que a chave para a solução do problema está no Orçamento do Estado do ano corrente e atiram para o Governo a responsabilidade pela forma como levou à prática o que estava previsto. Não deixarão de criticar o Governo pelas suas escolhas, mas não farão disso uma guerra sua.Disso mesmo dava conta ontem o site do Diário de Notícias, ao final do dia. Tanto Catarina Martins como Jerónimo de Sousa consideram que já fizeram o que tinham a fazer e que o problema agora deve ser debelado entre o Governo e os sindicatos dos professores.