Bloco europeu mantém desemprego estável em agosto

Apesar do agravamento da situação económica europeia, as taxas de desemprego mantiveram-se estáveis no bloco em agosto, indica nesta sexta-feira o Eurostat.

Na União Europeia, a taxa média de desemprego manteve-se inalterada face a julho, nos 6%. O mesmo sucedeu com a taxa de desemprego na Zona Euro, nos 6,6%.

Os dados do gabinete estatístico dos 27 apontam para 12,9 milhões de desempregados na UE, dos quais cerca de 11 milhões no espaço do euro, observando-se reduções ligeiras: menos 52 mil desempregados no bloco, sendo menos 30 mil na área da moeda única.

Entre os países que registam subidas ligeiras no número de desempregados, encontram-se Bulgária, República Checa, Irlanda, França, Chipre, Lituânia, Países Baixos, Áustria, Portugal e Finlândia.

A taxa de desemprego jovem manteve-se estável nos 27, nos 13,8%, e conheceu um ligeiro recuo na Zona Euro, de 14%, para 13,9%.

O desemprego de menores de 25 anos abrangia em agosto 2,6 milhões de indivíduos na União, dos quais 2,1 milhões no espaço do euro.