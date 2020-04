A coordenadora do Bloco de Esquerda garantiu que os bloquistas estão "solidários" com o Governo na adoção das medidas necessárias para conter o avanço da pandemia e defendeu que, se se revelar necessário dada a pressão crescente sobre o SNS, deve-se recorrer aos meios e instalações do setor privado para responder à Covid-19.

"O SNS já está a ter muita pressão e é previsível que venha a ter ainda maior pressão. Achamos que, sendo necessário, não se deve pôr de parte a requisição de meios e instalações ao setor privado", disse.



Em segundo lugar, Catarina Martins apontou a António Costa como "muito importante garantir a manutenção do emprego e rendimentos das famílias e trabalhadores". Por fim, a líder do Bloco falou com o primeiro-ministro sobre a necessidade de assegurar "proteção às populações mais vulneráveis". As "questões europeias que se colocam neste contexto" foram também abordadas, notou Catarina Martins que pediu ainda ao Executivo socialista que tenha o cuidado de "explicar e preparar bem" todas as medidas que venha a anunciar.



(Notícia atualizada)

