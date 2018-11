Bloco saúda OE mas deixa caderno de encargos até ao fim da legislatura  

A coordenadora bloquista Catarina Martins fez questão de saudar o primeiro-ministro, "por termos cumprido aquilo a que nos comprometemos, e todas as forças que integram a chamada geringonça pela previsível aprovação do quarto e último Orçamento do Estado da actual legislatura: "no Bloco valorizamos este caminho", disse Catarina Martins no debate que antecede a votação final global do OE19.





Apesar de a líder do Bloco considerar que "este Orçamento deu passos relevantes", Catarina Martins lamenta que "em demasiados pontos tenha ficado aquém do que seria necessário e possível". Como tal, deixou críticas à bancada socialista por ter contribuído para a redução do IVA das touradas e por ter impedido que fossem dados passos para reduzir de forma mais substancial a factura energética.





Perante o aproximar das eleições de 2019, Catarina Martins recusa entrar já em campanha eleitoral e avisa que não é por se aprovar o Orçamento que está tudo feito na legislatura.