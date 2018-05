BMI Research: Tarifas dos EUA no aço e alumínio teriam impacto residual na UE

A BMI Research não acredita que as ameaças de Donald Trump passem à acção no caso da União Europeia. Ainda assim, no caso de serem impostas tarifas, a unidade de research da agência de rating Fitch considera que o impacto será "relativamente baixo" para a economia europeia. Os analistas consideram que as previsões dos impactos têm sido "exageradas".





"As hipóteses do total desenvolvimento da guerra comercial entre os EUA e a UE são relativamente baixas, com os dois lados a chegarem provavelmente a um acordo sobre as potenciais tarifas sobre o aço e o alumínio antes de a situação escalar", assinalam os analistas da BMI Research, referindo que as negociações deverão chegar a bom porto em breve.





Mas, e o que acontecerá caso as tarifas avancem? Nesse caso, o impacto será residual na opinião da unidade de research da Fitch: "Se as medidas avançarem como planeado, o impacto económico na União Europeia seria reduzido dada a relativamente baixa importância que o sector [do aço e alumínio] tem na economia no total da União Europeia e a baixa percentagem dessas exportações destinadas para os EUA", lê-se numa nota divulgada esta segunda-feira.











No caso do aço, por exemplo, a União Europeia é o segundo maior importador de aço norte-americano, só superada pelo Canadá. No caso das exportações, do total das exportações de aço, apenas 4% tem como destino os EUA. "Isto significa que apenas 0,001% do total das exportações da UE são exportações de aço ou alumínio para os EUA", explicam os analistas da BMI Research. Apenas o Reino Unido, que está de saída da UE, tem uma maior (mas ainda pequena) dependência do aço que exporta para os EUA.





Para a BMI Research, os impactos das tarifas norte-americanas nas exportações de aço e alumínio dos Estados-membros estão a ser "exagerados". Contudo, os analistas admitem que o principal visado seria a Alemanha uma vez que, perante a falta de acordo, os EUA atacarão um "foco particular" no "lucrativo" sector automóvel alemão. As exportações de carros alemães têm os seus principais mercados nos EUA e no Reino Unido.