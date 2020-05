Andrew Bailey, alertou para a maior queda da economia em mais de um século, entre janeiro e junho deste ano, e anteviu um declínio de 14% do PIB para o ano como um todo.



recentes das empresas britânicas sugerem que a queda na produção foi grande, bem como os gastos dos consumidores, que caíram para mínimos históricos. Contudo, o BoE alerta que essa "interrupção será temporária".



Bancos enfrentam perdas de 80 mil milhões

O setor bancário britânico tem força para resistir à pandemia, garante o Banco de Inglaterra, que projeta perdas no valor de 80 mil milhões de libras (91 mil milhões de euros) para os bancos locais.







O governo britânico vai anunciar a segunda vaga do seu plano de confinamento nesta quinta-feira, numa altura em que regista mais de 202.000 casos infetados com a covid-19 e mais de 30.000 mortes.



Contudo, o comité de política monetária votou favoravelmente (sete votos a favor e dois contra) a manutenção da sua taxa de juro inalterada em mínimos históricos nos 0,10% e do seu programa adicional de compra de dívida ("quantitative easing") na ordem dos 200 mil milhões de libras (229 mil milhões de euros), mas mostrou-se disponível para fazer novos ajustes no futuro, se se justificar. Assim, o montante total do programa de compras de ativos fixa-se nos 645 mil milhões de libras (739 mil milhões de euros).Os dois decisores políticos presentes no comité que votaram contra a manutenção dos estímulos inalterados, disseram ser a favor de uma adição de 100 mil milhões de libras (114 mil milhões de euros) ao seu programa.Apesar de antever uma queda robusta no PIB para este ano, no seu "cenário ilustrativo", o Banco de Inglaterra prevê também que a economia consiga recuperar de forma ágil desta crise atual. Assim, aponta para uma expansão económica já no segundo trimestre do próximo ano, regressando aos valores pré-covid, e uma subida de 3% em 2022.Para já, além do efeito no crescimento económico, o impacto do novo coronavírus vai-se fazer sentir também no mercado laboral, com a autoridade monetária britânica a apontar para uma taxa de desemprego de 8% em 2020 e de 7% em 2021."O MPC (comité de política monetária) continuará a monitorizar a situação de perto e, de acordo com as suas atribuições, está pronto para tomar as medidas necessárias para apoiar a economia e garantir um retorno sustentado da inflação à meta de 2%", pode ler-se na cópia dos discursos da reunião de hoje , disponibilizada pela intituição.Os dados maisNo entanto, a instituição enfatizou que o sistema bancário "está numa posição mais forte devido às reformas regulatórias implementadas após a crise financeira de 2008", com capital suficiente para absorver perdas e apoio extra do Estado introduzido durante a pandemia para ajudar os mutuários e a economia.Os bancos britânicos já começaram preparar-se para os efeitos da pandemia, tendo reservado vários milhares de milhões de libras na semana passada para cobrir o incumprimento de pagamento de empréstimos, numa altura que o confinamento se mantém na região.