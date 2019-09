BoE diz que incerteza do Brexit pode levar a corte nos juros

Independentemente de haver ou não um acordo de saída entre Londres e Bruxelas, o banco central inglês sustenta que a incerteza em torno do processo do Brexit poderá levar a cortes na taxa de juro diretora do Reino Unido. Libra recua face ao euro e ao dólar.

Michael Saunders, membro do comité de política monetária do Banco de Inglaterra (BoE), considera que o banco central inglês poderá ter de cortar a taxa de juro diretora do Reino Unido se a incerteza em torno do processo do Brexit persistir.





Saunders acrescenta que mesmo que seja evitado o cenário de Brexit desordenado decorrente de uma saída sem acordo sobre os termos do divórcio, o BoE poderá ainda assim ter de cortar os juros.