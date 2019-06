Bolsa e lira turca ganham força após derrota de Erdogan em Istambul

O candidato da oposição turca venceu as eleições municipais em Istambul, com mais de 50% dos votos. Este resultado, já reconhecido pelo presidente Erdogan, está a animar a negociação bolsista, com os investidores a aplaudirem as “vibrações positivas para a democracia turca”, realçam os analistas.

Ekrem Imamoglu, candidato do partido da oposição à liderança da Câmara de Istambul, venceu as eleições municipais deste domingo, com mais de 54% dos votos, segundo os dados oficiais. Recep Tayyip Erdogan já reconheceu a derrota – a sua maior em 17 anos.