Bolsas sobem, juros aliviam e euro acentua descida após decisão do BCE

Ao contrário do que é habitual, a mensagem do Banco Central Europeu (BCE) não deixou espaço para dúvidas: o programa de compra de activos termina no final do ano e as taxas de juro mantêm-se inalteradas até ao Verão de 2019. A clareza no discurso da entidade agradou aos investidores, com as bolsas a inverterem a tendência positiva da abertura, enquanto o euro segue a desvalorizar, a descontar um ambiente de taxas em níveis baixos por um longo período.



O índice europeu Stoxx 600 segue a valorizar 0,25%, depois de ter chegado a desvalorizar 0,7% durante a manhã, uma tendência generalizada entre as principais bolsas da região. Entre as praças europeias, apenas a bolsa lisboeta segue a desvalorizar. O PSI-20 cai 0,45%.



Esta reacção positiva das acções do Velho Continente surge depois da entidade liderada por Mario Draghi ter sinalizado que o seu programa de compra de activos deverá ser reduzido para metade a partir de Setembro, passando de 30 mil milhões de euros de compras mensais para um volume de 15 mil milhões, para terminar depois em Dezembro. Além do fim do programa de estímulos, o BCE indicou ainda que as taxas de juro deverão manter-se nos níveis actuais até ao Verão do próximo ano.