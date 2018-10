Bolsonaro e Haddad votaram e mostraram confiança nos resultados

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad já votaram, assim como o presidente em funções, Michel Temer.O candidato do Partido Social Liberal (PSL) à Presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, votou às 09:17 (horário local/12:17 em Lisboa) na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na região oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal de notícias G1, as medidas de segurança no local foram reforçadas com barreiras e uma maior presença da polícia do exército. As polícias militar e federal também trabalharam na operação de segurança do candidato do PSL.





Uma hora antes do início da votação, o local foi objecto de uma inspecção para prevenir bombas ou outros explosivos, em que foram usados vários equipamentos e cães pisteiros.





Além disso, os eleitores que votam na escola Rosa da Fonseca tiveram de passar por uma barreira para serem revistados por oficiais das Forças Armadas.



Após votar, segundo a Reuters, Jair Bolsonaro diz esperar uma vitória nesta segunda volta, dizendo estar confiante pelo que tem visto nas ruas. "A expectativa de hoje é a mesma que vi nas ruas, vitória", disse Bolsonaro aos jornalistas.





Bolsonaro, conta a Reuters, foi recebido sob gritos de "mito" e "presidente" ao chegar à escola da vila militar de Deodoro, onde votou.



Haddad confiante



Fernando Haddad também já votou, na escola de Moema, na zona sul de São Paulo. Após votar às 10:30 (horas locais) em São Paulo, o candidato diz esperar que "o dia transcorra com muita tranquilidade", disse Fernando Haddad, citado pela UOL, mostrando-se confiante com a "forte tendência de alta" nas pesquisas dos últimos dias, mostrando esperança de que haverá um "grande resultado".



"Eu considero que hoje é um grande dia para o país. O projecto de nação que nós representamos ganhou as ruas na última semana", declarou.



Já antes de votar, o candidato do PT, citado pela Reuters, também mostrou confiança num "grande resultado", realçando a subida nas intenções de votos nos últimos dias. Aos jornalistas, após o pequeno almoço num hotel de São Paulo com os coordenadores da campanha e dirigentes do PT, Haddad garantiu que irá "lutar até o último minuto".



Michel Temer pede à união



O Presidente do Brasil, Michel Temer, já votou em São Paulo e, em breves declarações aos jornalistas, apelou à união do povo brasileiro após a segunda volta das eleições presidenciais que decorrem este domingo naquele país.





Após ter exercido o seu direito de voto na zona oeste de São Paulo, Michel Temer afirmou aos jornalistas estar "pronto" para iniciar o período de transição e os contactos com a equipa do seu sucessor, que assumirá a liderança do Brasil a 1 de Janeiro de 2019.





Segundo Temer, "a transição começará amanhã [segunda-feira] mesmo ou na terça-feira" e os elementos do actual governo vão colocar à disposição do Presidente eleito "toda a informação necessária".





"Temos a certeza de que o Brasil e o povo brasileiro, que é um povo muito ligado à solidariedade, à amizade, à fraternidade, vai unir-se a partir de hoje e vamos em frente", acrescentou.



Michel Temer despede-se do Palácio do Planalto (sede do poder executivo) como o governante com o maior nível de rejeição na história recente do Brasil, com uma taxa de aceitação que ronda os 4%, segundo os últimos indicadores.



Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileira, numa disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.





De acordo com as últimas sondagens, Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército nostálgico da última ditadura (1964-1985) e conhecido por declarações consideradas sexistas, racistas e homofóbicas, lidera as intenções de voto com 56% das preferências dos brasileiros, contra os 44% do adversário e candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad.