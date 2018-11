Bolsonaro é um Trump tropical?

O presidente dos Estados Unidos e o presidente eleito do Brasil chegaram ao poder como agentes anti-establishment. Mas enquanto Donald Trump fez toda a sua vida no mundo dos negócios e dos media, Jair Bolsonaro está no Congresso há quase três décadas. Além do percurso de vida, também os separa as posições que foram assumindo no passado. Porém, no presente, são mais as semelhanças do que as diferenças.